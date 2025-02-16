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16 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Türkiye otokrasiye dönüşüyor

16 Şubat 2025, Pazar
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösteren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP iktidarı demokrasiyi, muhalefeti ve sivil toplumu âdeta abluka altına almak için bir süreç başlattı” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP iktidarı varolan şartlarda sandıktan çıkamayacağı için 1 Ekim 2024 itibariyle Türk Demokrasini, muhalefeti, özel sektörü ve sivil toplumu âdeta abluka altına almak için bir süreç başlattı. Artık Türkiye bir ‘melez otokrasi’den adı klasik manada konmuş tipik bir otokrasiye dönüşüyor” dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösteren Uysal, “Her yerlerinden hukuksuzluk, yolsuzluk akan AKP mensuplarına değil de muhalefet partileri, belediye başkanları, gazeteciler, sokak röportaj veren vatandaşlar, şimdi de TÜSİAD yöneticilerine soruşturma açılıyor” dedi.

VATANDAŞLARI SUSTURAMAZSINIZ

9. CumhurbaşkanI Süleyman Demirel’in “Vatandaşları susturamazsınız; ağzını kapatsanız gözleriyle konuşur” sözlerini hatırlatan Uysal şunları söyledi: “En küçük eleştiriyi varlık-yokluk meselesi ve varlıklarına tehdit olarak gören AKP iktidarı yoksullaştırılan, hakkı sahte TÜİK rakamlarıyla çalınan, vergileri yağmalanan emekli, tüccar, kadın genç hiçbir toplumsal grubu istese de susturamayacaktır! Bir Bolu Beyi varsa elbette bir değil binlerce Köroğlu hakkı haykıracaktır! Temsil ettiği kitlelerin hak ve hukukunu korumayan, susan Birlik-Konfederasyon Başkanlarını da hakkı tüm baskılara rağmen seslendiren TÜSİAD Başkan ve yöneticilerini de tarih kaydedecektir.”

MEHMET KARA - ANKARA

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