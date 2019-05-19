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‘Siyasî kadrolaşmaya hayır’

19 Mayıs 2019, Pazar 23:53
Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli tek yayın kuruluşu olan TRT, bugün 14 televizyon kanalı ve yerel, ulusal, bölgesel, uluslar arası yayın yapan 16 radyo istasyonuna sahip.

Ancak Türkiye’nin dev kamu yayıncısında sular bir türlü durulmuyor. Yaz aylarında 1786 personelini emekli eden TRT, geçtiğimiz hafta 169 çalışanını “İstihdam Fazlası Personel” (İFP) ilân etti. Spiker, prodüktör, muhabir, kameraman, teknisyen, mühendis, sanatçı kadrolarında yer alan TRT personeli, Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderildikten sonra diğer devlet kurumlarında göreve başlayacak. Bu durumu protesto eden bir TRT çalışanı, Harbiye’deki tarihî İstanbul Radyosu binası önünde protesto gösterisi düzenledi. “TRT’de siyasi kadrolaşmaya hayır”, “Biz istihdam fazlası isek yerimize aldıklarınız ne?”, “TRT hepimizin öyle kalsın” yazılı dövizler açan TRT çalışanları, “TRT halkındır halkın kalacak” ve “ İFP’yi reddediyoruz” şeklinde slogan attılar.

TRT demokrat bir yayın çizgisine kavuşturulmalı

İFP ile kurumdan uzaklaştırılan çalışanlardan biri, geçtiğimiz Çarşamba gününe kadar TRT İstanbul Haber Merkezi’nin gece editörlüğünü yapan Levent Gürel. Gece nöbetine gelirken kendisine bu haberin verildiğini söyleyen Gürel’e göre, TRT’nin kalifiye kadroları hızla tasfiye edilmek isteniyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, Gürel “Bu karar bildirildikten sonra dün akşam da nöbete geldim. Kendim için değil Türkiye için Türkiye’nin düzeni için üzülüyorum. İyi yetişmiş kadrolar, bir hiç uğruna tasfiye ediliyor. İnanın Uganda’da da bile böyle bir uygulama yapılmaz” dedi. 168 TRT personelinin başka devlet kurumlarında görevlendirilmesine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de tepki gösterdi. TGC, “TRT yöneticileri kurumun deneyimli yayıncı, spiker, teknisyen, sanatçı kadroları üzerinde baskı amaçlı uygulamalar gerçekleştirmektedirler. TRT’nin kadro şişkinliğinin günahı kurumun deneyimli yayıncılarına çıkarılamaz. Ülke tek seslilikten kurtulmalı, çok sesliliğe yani demokrasiye doğru yol almalıdır. Bunun için diyoruz ki; TRT yöneticileri personel tasarrufu ile uğraşacaklarına kurumu bir an önce kamu hizmeti yayını yapan demokrat bir çizgiye kavuşturmalıdırlar” dedi.

Etiketler: trt, kamu
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