Somalı işçiler tazminatlarını istiyor

Manisa’da Soma ile Kırkağaç arasında kalan Çamlık adlı bölgede 5 Ekim’den beri onlarca maden işçisi eylemde.

Beş senedir kıdem tazminatlarını alamayan 3 bin 500 arkadaşının hakkı için Ankara’ya yürümek isterken engellenen işçiler 3,5 haftadır burada oturma eylemi yapıyor. 10 yıl madende çalışan Sami Yavuz, Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmelerinde çalışırken 2014 yılında gerekçe sunulmadan işten çıkarılmış. O günden beri hakkını arıyor. Kıdem tazminatı sorununu DW Türkçe anlatan Yavuz, “Önce 12 takside böldüler. Başbakan ne zaman Manisa’ya mitinge geldi, bir taksit aldık. Toplam üç taksit aldık” diyor. Yavuz, eyleme nasıl başladıklarını da “Hep kandırmaca, bugün git yarın gel… En son buramıza geldi ve yürüyüş kararı alı yola çıktık” sözleri ile özetliyor.

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