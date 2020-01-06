‘Sorumsuzca hukuk fakültesi açılıyor’

Türkiye’de hukuk fakültesi sayısının ihtiyaçtan fazla ve buralardaki eğitimin yetersiz olduğunu savunan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Adalet Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği raporu değerlendirdi.

Rapor, Türkiye’de avukat sayısının son 10 yılda ikiye katlandığını ortaya koyarken, avukat sayısının 1 Temmuz 2019 itibariyle 146 bin 950’ye ulaştığı belirtiliyor. Buna göre, barolara kayıtlı 2017 yılında 100 bini geçen avukat sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 116 bin 779’a yükseldi. 79 baroya kayıtlı avukat sayısı 29 bin 798 arttı. Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, ‘sorumsuzca’ çok sayıda hukuk fakültesi açıldığını ifade ederken, ‘mesleğin çok büyük bir tehlike altında olduğunu’ belirtti.

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