Süleymaniye’nin önünü kim kapatıyor?

Süleymaniye Camii’nin önündeki inşaat sosyal medyada gündem oldu. Caminin önünü kapatan inşaatın ise Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’na ait olduğu belirtildi.

İstanbul, Fatih, Demirtaş Mahallesi’nde bulunan ve Mimar Sinan’ın ‘kalfalık eseri’ olarak tanımladığı tarihi Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen proje tarihi caminin silüetini bozduğu gerekçesiyle sosyal medyada gündem oldu. AKP’ye destek veren paylaşımlar yapan pek çok hesap inşaata tepki göstererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef aldı. Ancak inşaatın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’na ait olduğu ortaya çıktı. İnşaat projesini ise AKP’li İBB yönetiminin iptal edilen İstanbul seçiminden sonra ve ikinci seçim yapılmadan hemen önce alelacele hazırladığı ortaya çıkınca bu hesaplar yaptıkları paylaşımları sildi.

İki seçim arasına sıkıştırılmış!

Tartışılan projeye ilişkin değerlendirme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel sekreter yardımcısı Mahir Polat, projenin İBB tarafından 2019 yılının Nisan arasında, yani iptal edilen İBB Başkanlık seçimi yenilenmeden hemen önce alelacele yapıldığına dikkat çekerek “Süleymaniye Camii’nin silüetine etki ediyor. Garabet bu. Bütün izinleri alınmış olsa bile bunun yapılmaması lazım, bu binanın bir önce durması gerekiyor. Biz koruma kuruluna başvuracağız” dedi. Polat bütün şehri bu projenin karşısında olmaya çağırdı. Bina projesine tepki gösteren Mahir Polat inşaatın İlim Yayma Vakfı’na ait olduğunu belirterek “Proje Süleymaniye Camii’nin silüetine etki ediyor. İzinli de olsa yapılmamalı. Süleymaniye gibi dünyanın bir numaralı Osmanlı mirası ve silüetine etki eden bir yeni yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

İhanet mi dediniz?

Süleymaniye Camii’nin önünü kapatan yapıyla ilgili ilginç isimlerden de tepkiler geldi. Sabah Yazarı Salih Tuna, twitter hesabından “Bu ucube nedir, nedendir?” diye sorarken, senarist ve yönetmen Semih Kaplanoğlu da “İhanet mi dediniz? Tarihe, ecdada, Sinan’a ve İstanbul’a…” ifadelerini kullandı. Ayrıca yazar Kemal Sayar, “çok yazık” derken, Mevlanaidris de “Süleymaniye çevresinden!!” sözlerini manşetimizde yer alan fotoğraf eşliğinde kullanmış.

İLİM YAYMA VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

İlim Yayma Vakfı tartışmanın büyümesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Binanın eski hali ve inşaata dair görsellerin de yayınlandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Fetva Yokuşunda bulunan Fetva Han ismi ile 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yer, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartı ile İlim Yayma Vakfı’na bağışlanmıştır. Bağışlanan binada deprem risk analizi yaptırılmış olup; binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından bina yıkılarak yeniden projelendirilmiş, yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camii’nin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” Haber Merkezi