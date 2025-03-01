Süreç Meclis zemininde yürütülmeli

TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE SİLÂHLARIN BIRAKILMASI İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ. ÖCALAN PKK’YA SİLÂH BIRAKMA VE KENDİNİ LAĞV ETME ÇAĞRISI YAPTI. “BARIŞ SÜRECİ”NİN MECLİS ZEMİNİNDE GÖRÜŞÜLMESİ İSTENİYOR.

Mehmet Kara - Ankara

SİLÂH BIRAKMA ÇAĞRISI NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

İmralı Adası’nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın beklendiği gibi, terör örgütü PKK’ya silâh bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yapması, iç ve dış kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Tarihî bir kırılma ânı olarak görülen bu çağrının terörün sona ermesinde ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Çağrının pratiğe dönüşmesi için hukukî altyapının hazırlanması, umumî af başta olmak üzere bazı kanunî düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

BARIŞ TOPLUMSAL MUTABAKATLA SAĞLANMALI

BİR süredir "devlet projesi" olarak gelişen bu"sürecin” millî iradenin nihaî tecelligâhı olan Meclis zemininde bütün siyasî partilerin ve sivil toplumun çoğulcu katkısıyla yürütülmesi isteniyor. "Türkiye, meselelerini demokratik siyasî zeminde konuşarak şeffaf bir şekilde çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır" vurgusu yapılıyor. Toplumsal mutabakatla sağlanacak barışın daha sağlam olacağı belirtiliyor.

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Çözümün gerçek reçetesi: Sanat, marifet, ittifak

Bediüzzaman Said Nursî geçen asrın başında"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret [yoksulluk], ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet [eğitim], ittifak silahıyla cihad edeceğiz." diyerek Doğu meselesinin çözümünün reçetesini sunmuştu.

Meşrutiyetin, bugünkü anlamda demokrasinin en büyük düşmanlarından birinin, toplum kesimlerinin birbirine "fikr-i intikam, garazkârlık, husumet (düşmanlık)" gibi duygularla bakmasından kaynaklandığına dikkat çeken Bediüzzaman, toplumsal barış ve huzur için şu formülü ortaya koymuştu:"Herkesin bir fikri var. Ben de hürüm, selâmet-i vatan için bir fikrim var. İşte: Sulh-u umûmî [genel barış], aff-ı umûmî [genel af] ve ref’-i imtiyaz [kimseye ayrıcalık yapılmaması] lâzım; tâ ki biri, bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın."

(ESDE, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 130.)

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Süreç Meclis zemininde yürütülmeli

İmralı Adası’nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Muhalefet partileri, sürecin Meclis zemininde yürütülmesini talep ediyor.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı’da üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan’ın mesajını paylaştı. Öcalan, ‘’Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’’ başlıklı 25 Şubat’ta kaleme aldığı mesajda, ‘’Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” çağrısını yaptı. Öcalan’ın mesajını değerlendiren muhalefet liderleri, sürecin meclis zemininde yürütülmesi gerektiğini belirtiyor.

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Terörün ilelebed sonlanmasını temenni ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.

Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz. Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribata sebep olan terörün ilelebed sonlanmasını temenni ediyoruz” dedi.

Örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz

DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesinin tarihi bir gelişme olacağını belirterek, “Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüde yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasî zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

Somut bir yol haritası şart

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç millî iradenin nihaî tecelligâhı olan TBMM zemininde bütün siyasî partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir” diye konuştu.

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Önder: Hukukî boyut tanınmalı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı mesajının okunduğu İstanbul’daki toplantıda, Öcalan’ın mesajında yer almayan bir notu paylaştı. Önder şunları söyledi: “Bu yeni baharın barışın umudu olmasıyla İmralı’da 4 saat süren görüşmeden ayrılırken kendisinin ‘Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması, demokratik siyaset ve hukukî boyutun tanınmasını gerektirir’ notunu iletti, onu sizinle paylaşalım. Özgür, barış içinde, kardeşlikle güzel bir gelecek diliyorum. Buna her vicdanın katkı sunması temel temennimizdir.” Ankara - Anka

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Beyaz Saray açıklamadan memnun

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ABD, "PKK'ya fesih çağrısının sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Umuyoruz ki Türk müttefiklerimizi Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin DAEŞ ile mücadele ortakları konusunda rahatlatmaya yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi