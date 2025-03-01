"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Süreç Meclis zemininde yürütülmeli

01 Mart 2025, Cumartesi 01:00
TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE SİLÂHLARIN BIRAKILMASI İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ. ÖCALAN PKK’YA SİLÂH BIRAKMA VE KENDİNİ LAĞV ETME ÇAĞRISI YAPTI. “BARIŞ SÜRECİ”NİN MECLİS ZEMİNİNDE GÖRÜŞÜLMESİ İSTENİYOR.

Mehmet Kara - Ankara

SİLÂH BIRAKMA ÇAĞRISI NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

İmralı Adası’nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın beklendiği gibi, terör örgütü PKK’ya silâh bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yapması, iç ve dış kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Tarihî bir kırılma ânı olarak görülen bu çağrının terörün sona ermesinde ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Çağrının pratiğe dönüşmesi için hukukî altyapının hazırlanması, umumî af başta olmak üzere bazı kanunî düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

BARIŞ TOPLUMSAL MUTABAKATLA SAĞLANMALI

BİR süredir "devlet projesi" olarak gelişen bu"sürecin” millî iradenin nihaî tecelligâhı olan Meclis zemininde bütün siyasî partilerin ve sivil toplumun çoğulcu katkısıyla yürütülmesi isteniyor. "Türkiye, meselelerini demokratik siyasî zeminde konuşarak şeffaf bir şekilde çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır" vurgusu yapılıyor.  Toplumsal mutabakatla sağlanacak barışın daha sağlam olacağı belirtiliyor.

***

Çözümün gerçek reçetesi: Sanat, marifet, ittifak

Bediüzzaman Said Nursî geçen asrın başında"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret [yoksulluk], ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet [eğitim], ittifak silahıyla cihad edeceğiz." diyerek Doğu meselesinin çözümünün reçetesini sunmuştu.

Meşrutiyetin, bugünkü anlamda demokrasinin en büyük düşmanlarından birinin, toplum kesimlerinin birbirine "fikr-i intikam, garazkârlık, husumet (düşmanlık)" gibi duygularla bakmasından kaynaklandığına dikkat çeken Bediüzzaman, toplumsal barış ve huzur için şu formülü ortaya koymuştu:"Herkesin bir fikri var. Ben de hürüm, selâmet-i vatan için bir fikrim var. İşte: Sulh-u umûmî [genel barış], aff-ı umûmî [genel af] ve ref’-i imtiyaz [kimseye ayrıcalık yapılmaması] lâzım; tâ ki biri, bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın." 

(ESDE, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 130.)

***

Süreç Meclis zemininde yürütülmeli

İmralı Adası’nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Muhalefet partileri, sürecin Meclis zemininde yürütülmesini talep ediyor.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı’da üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan’ın mesajını paylaştı. Öcalan, ‘’Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’’ başlıklı 25 Şubat’ta kaleme aldığı mesajda, ‘’Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” çağrısını yaptı. Öcalan’ın mesajını değerlendiren muhalefet liderleri, sürecin meclis zemininde yürütülmesi gerektiğini belirtiyor.

***

Terörün ilelebed sonlanmasını temenni ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.

Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz. Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribata sebep olan terörün ilelebed sonlanmasını temenni ediyoruz” dedi.

Örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz

DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesinin tarihi bir gelişme olacağını belirterek, “Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüde yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasî zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

Somut bir yol haritası şart

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç millî iradenin nihaî tecelligâhı olan TBMM zemininde bütün siyasî partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir” diye konuştu.

***

Önder: Hukukî boyut tanınmalı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder,  terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı mesajının okunduğu İstanbul’daki toplantıda, Öcalan’ın mesajında yer almayan bir notu paylaştı. Önder şunları söyledi: “Bu yeni baharın barışın umudu olmasıyla İmralı’da 4 saat süren görüşmeden ayrılırken kendisinin ‘Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması, demokratik siyaset ve hukukî boyutun tanınmasını gerektirir’ notunu iletti, onu sizinle paylaşalım. Özgür, barış içinde, kardeşlikle güzel bir gelecek diliyorum. Buna her vicdanın katkı sunması temel temennimizdir.” Ankara - Anka

***

Beyaz Saray açıklamadan memnun

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ABD, "PKK'ya fesih çağrısının sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Umuyoruz ki Türk müttefiklerimizi Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin DAEŞ ile mücadele ortakları konusunda rahatlatmaya yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süreç Meclis zemininde yürütülmeli

    Uysal: PKK zaten bitmişti

    Mülâkat mağduru öğretmenler için kanun teklifi

    İslamiyet ve sinema

    "Bu kadar yeter"

    Kanada: ABD'ye güçlü cevap vereceğiz

    Gazze belgeselini yayımlamayan BBC özür diledi

    Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 ölü, 3 yaralı

    Müslüman ülkeler BM kararlarını uygulamalı

    TBMM Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu

    İmralı'nın mesajı: PKK kendini lağvetmeli

    Polonya Başbakanı'ndan Trump'ın "AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu" ifadesine tepki

    Başakşehir'de İETT otobüsü yandı

    Endonezya'dan Filistin'e 200 milyon dolarlık insani yardım kampanyası

    Çubuklu Çayı buz tuttu

    Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik

    Kanada'dan çağrı: Trump'ın G7 Zirvesi'nden men edilsin

    Kastamonu'daki yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu

    Beykoz Belediye Başkanı Köseler gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İslamiyet ve sinema
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan fırsatı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “28 Şubat’la AKP iktidarına zemin hazırlandı”
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Nereden nereye-1
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Allah fakirlere neden yardım etmiyor?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan-ı Şerifte ehl-i iman muntazam bir ordu hükmünde
    Mehmet ÇETİN

    Kader Risalesi’nin tarihçesi (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    Oruç, yemek bağımlılığını da tedavi eder!
    Orhan Ali YILMAZ

    “Yapay Zekâ”mızın şu “tarafsızlık” imtihanı, hem de şu “istibdadı” üzerine…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.