Suriye'de en az 427 kişi vefat etti, yüzlerce yaralı var

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 427 kişi vefat etti, yüzlerce kişi yaralandı.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi. Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 237 kişi vefat etti, 639 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde farklı yerleşim yerlerinde en az 190 sivil vefat etti, yüzlerce sivil yaralandı. Buna göre, İdlib'de 100, Afrin'de 70 ve Halep'in batı kırsalında ise en az 20 sivil vefat etti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AA

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