Suriye’de tehlikeli tırmanış

Suriye’de sınır ötesinde askerî varlığıyla operasyonlar yürüten Türkiye, ilk kez Şam rejimi ordusu ile çatışma yaşandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, yazılı açıklamasında, “kasıtlı olduğu değerlendirilen havan saldırısı” üzerine Suriye rejim gücüne karşılık verildiğini bildirdi. Açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir” denildi. Türkiye, Suriye’de şimdiye dek terör örgütü olarak kabul ettiği unsurları hedef alarak askeri karşılık veriyordu.

Sadece terör örgütleriyle askerî çatışmalara girilmişti

Türkiye, bugüne kadar Suriye topraklarında sadece terör örgütleriyle mücadele kapsamında askeri çatışmalara girmişti. TSK, ilk önce Fırat Kalkanı Operasyonu ile kendi sınır bölgesinden Cerablus – El Bab yerleşim bölgelerini kapsayacak şekilde IŞİD unsurlarını temizlemek üzere hareket etmişti. Türkiye, bu operasyonda Özgür Suriye Ordusu adı altındaki rejim muhalifleriyle birlikte askeri süreci ve sonrasındaki yerleşim bölgelerinin kontrolünü gerçekleştirmişti. Türkiye, PKK’ya bağlı terör örgütü unsuru PYD/YPG unsurlarını Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmeye zorlamak amacıyla Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin bölgesinde çatışmıştı. Burada Türk Ordusu, Afrin’in kontrolünü ele geçirerek, Menbiç yerleşim bölgesi sınırına ilerlemişti.