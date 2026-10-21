Gazeteci İsmail Arı tutuklandı!

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’da yürütülen bir soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında tutuklama kararı verildi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Arı’nın “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu iddia ederek tutuklama tedbirine başvurdu.

Mahkemenin gerekçesi: "Kaçma ve delil karartma şüphesi"

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci İsmail Arı, savunmasında suçsuz olduğunu belirterek serbest bırakılmayı talep etti. Arı savunmasında, "Gazeteciyim, bugün Dünya Gazeteciler Günü'dür. Cezanın yatarı yoktur, suçsuzum" ifadelerini kullandı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği ise kararında, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını savunarak şu gerekçelere yer verdi:

Kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunması,

Kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin yer alması.

Arı’nın avukatı Taylan Arı ise müvekkilinin ifadeye kendi rızasıyla gittiğini ve sabit ikametgahı olduğunu belirterek tutuklama kararına sert tepki gösterdi. Avukat Arı, dosyada karartılacak bir delil bulunmadığını ve bu kararın orantısız bir tedbir olduğunu vurguladı. Karara iki hafta içerisinde Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde itiraz edilebileceği öğrenildi.

İsmail Arı: "Yatarı olmayan bir suçtan cezaevine gönderiyorlar"

Tutuklama kararının ardından cezaevine sevk edilen İsmail Arı, adliye çıkışında tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Hakim dinlemedi bile, avukatların sözünü kesti. Yatarı olmayan bir suçtan beni tekrar cezaevine gönderiyorlar."

Meslektaşlarından adliye önünde tepki

Kararın ardından adliye önünde bir araya gelen gazeteciler ve Arı'nın yakınları basın açıklaması yaptı. BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, suçlamaya gerekçe olarak Ebubekir Şahin hakkında daha önce yapılan bir haber sebebiyle gerçekleştirilen bir yazışmanın gösterildiğini söyledi.

Yazışmada herhangi bir tehdit, hakaret veya suç unsuru bulunmadığını belirten Gökdemir, şunları kaydetti: "Burada cezalandırılmak istenen gazetecilik. Ortaya çıkan fon skandalı ile ilgili hiç kimse konuşamasın, konuşmaya niyetlenenler cezaevine konulsun isteniyor. Ama şunu bilmeliler ki gazeteciler bu işi yapmanın her zaman bir yolunu bulurlar. Gazetecilik suç değildir, artık elinizi üzerimizden çekin." (ANKA)