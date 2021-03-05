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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

TBMM, Uygur soykırımına sessiz kalamaz

05 Mart 2021, Cuma
İYİ Parti, Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri için Meclis’e önerge verdi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’nun imzasının olduğu önergede, “Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan “Soykırım” konusunda TBMM’nin ortak bir karar alarak uluslar arası topluma ilan edilmesi talebi” ifadeleri kullanıldı. İYİ Parti adına verilen önergede “Doğu Türkistan’daki soydaş ve dindaşlarımızın yaşadıklarına karşı dünya ülkelerinin devlet, hükümet ve parlamento seviyesinde resmî tepkileri art arda gelirken isminin başında Türkiye olan Büyük Millet Meclisimizin sessiz kalması kabul edilemez.” denildi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında “Çin’in, Uygur kardeşlerimize yaptıklarının ‘Soykırım’ olarak tanınması için, Meclis grubumuzun, Yüce Meclis’e vereceği öneriye, Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabi Sayın Perinçek’ten izin alabilirlerse…” demişti. 

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