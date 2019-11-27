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27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Tek adam sistemi Meclis’i bypass etti

27 Kasım 2019, Çarşamba 00:45
CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Adalet Bakanlığı bütçesi öncesinde “Adaletin Kara Kaplı Defteri” başlıklı 224 sayfalık rapor hazırladı.

Türkiye’de adaletin sorunlarının anlatıldığı raporda, “Saray’ın paralel devleti: Kurullar” başlığı dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun “tek adam” sistemiyle birlikte yaşama geçirildiği ifade edilen raporda, kurulların Meclis’in yasama yetkisini ve bakanlıkları denetleme yetkisini elinden aldığı ifade edildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: “Kurul, Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulmaktadır. Ülkedeki yasal düzeni ve adaleti düzenleyen kararların alınmasına katkı koyacak kurul, Adalet Bakanlığı ile ortak çalışacağı iddia edilmişse de aslolan bu değildir. Saray’da Hukuk Politikaları Kurulu gibi kurulan pek çok kurul ile tam anlamıyla bir ‘paralel devlet’ kurulmuştur ve bu ‘devlet’ tek adama bağlıdır. Eğitimden kültüre, güvenlikten hukuka kadar geniş yelpazesi olan bu düzen başta anayasal düzen olmak üzere parlamenter sistemin görev ve yetkilerini de lağvetmiştir.” Raporda, kurulun Meclis’in yasama yetkisini ve bakanlıkları denetleme yetkisini elinden aldığı ifade edilirken “Politika kurullarının idari yapılanmadaki yeri de belirsizdir” ifadeleri yer aldı.

 

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