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4 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

'Temennimiz Kırgızistan - Tacikistan sorunlarının kalıcı çözümü'

03 Mayıs 2021, Pazartesi 19:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov’u makamında kabul etti.

TÜRKPA'nın, Türk dili konuşan ülkeleri bir araya getiren önemli platformlardan biri olduğunu vurgulayan Şentop, çok güzel işler yaptığını ancak salgın döneminin toplantıları ve çalışmaları etkilediğini ifade etti.

Kazakistan’da Türkistan bölgesinde mayıs-haziran gibi dönem toplantısını yapılacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"TÜRKPA üyesi ülke olarak son günlerde Kırgızistan’ın yaşamış olduğu bir sorun var. Son aldığımız bilgilere göre Kırgızistan ve Tacikistan arasında bir ateşkes ilan edildi, inşallah bu kalıcı olur. Kırgızistan ve Tacikistan, ikisi de dost ve kardeş ülkemiz. Yaşanan sorunların kalıcı çözümü için adımlar atılması temennimiz. Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Gerek kalıcı bir çözümün sağlanması konusunda gerek ara buluculuk gerekse yaşanan olaylardan zarar gören kardeşlerimizle ilgili olarak… Bölgeye insani yardım ve destek konusunda ben zaten Kızılay Dernek Başkanımızla da konuştum. Bölgeyle irtibatları ve çalışmaları var. Bu ramazan ayında iki Müslüman ülkenin, iki dost, kardeş ülkenin bu şekilde bu noktaya varacak bir çatışma içerisine girmesi çok üzücü.

Daha önce de benzer şeyler aynı sebeplerle yaşanmıştı bu bölgede. Kalıcı bir şekilde Tacikistan ve Kırgızistan bölgesindeki sorunların çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Bölgede çatışmalarda vefat edenler oldu. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”

TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov da TÜRKPA olarak faaliyetlerini bu süreçte de sürdürdüklerini dile getirdi.

Türkiye’nin, TÜRKPA’ya üye ülkelerin iş birliğini sağlamakta çok önemli rolünün bulunduğunu söyleyen Mamayusupov, "Türkiye, bu rollerinde de son zamanlarda daha çok etkili oluyor. Buna en son Azerbaycan’da şahitlik ettik. Azerbaycan’ın topraklarının geri alınması açısından Türkiye’nin desteği çok önemli olmuştur." dedi.

Aynı zamanda TÜRKPA üyesi ülkelerden Kırgızistan’da da birtakım sorunlar, saldırılar yaşandığını belirten Mamayusupov, "Bu süreçte de Türk iş birliği kurumları olarak desteklerimizi belirtmiştik. Dediğiniz gibi inşallah kısa bir süreç içerisinde bu çatışma sona erecek ve ortaya bir barış süreci sunulacak. Bu sürece bizim de Türkiye’nin de katkıda bulunması Kırgız halkı için çok önemli. Türkiye’nin desteği her zaman Kırgız halkı tarafından hissedilmiştir. Hissedilmeye de devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

AA

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