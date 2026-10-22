Eğitim-İş’ten MEB’e dava

Eğitim-İş, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ortaokul ve liselerde uygulamaya koyduğu Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne karşı Danıştay’da dava açtı.

Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı? Sendika, merkezî soru havuzunun öğretmenin pedagojik yetkisini daralttığını ve okullar arasındaki eşitsizlikleri derinleştirebileceğini savunarak düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi. Eğitim-İş’in açıklamasında, uygulama kapsamında okul zümrelerinin hazırlayabileceği soruların ikiyle sınırlandırıldığı, sınavdaki diğer soruların ise Bakanlığın merkezî soru havuzundan alınacağı hatırlatıldı. Sendikanın itiraz ettiği başlıklardan biri de farklı şartlardaki okulların aynı merkezî sistem içerisinde değerlendirilmesi oldu. Haber Merkezi

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