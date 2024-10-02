Tetikçiden tetik işareti

Eskİ Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada Mahkeme Başkanı, dava dosyasına son olarak hazırlanan ve “Sinan Ateş’i öldüren tüm kurşunların tetikçi Eray Özyağcı’nın silahından çıktığına” yönelik tespiti yapan bilirkişi hakkında soruşturma açıldığını, ancak Başsavcılık tarafından soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyledi.

Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkeme sonunda gazetecilere dönerek eliyle “tetik” işareti yaptı. Pehlivan olayı sosyal medyadan şöyle duyurdu: “Mahkeme sonunda, Sinan Ateş’in katili Eray Özyağcı bizim olduğumuz yöne doğru eliyle tetik işareti yaptı.” Haber Merkezi

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