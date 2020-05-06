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6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Tıbbi malzeme talep eden 128 ülkenin yarısına yardım ettik'

06 Mayıs 2020, Çarşamba 10:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 128 ülkenin Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu, yaklaşık yarısının talebini karşıladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TV100 kanalındaki programa katılarak soruları yanıtladı. 

Dünyadan Türkiye'ye yapılan yardım talepleri konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şekliyle tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundu. Yaklaşık yarısını karşıladık." dedi.

Çavuşoğlu, son olarak dün akşam Paraguay'ın yardım talebini nasıl karşılayabileceklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktardı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dünyadaki ülkelerin üçte ikisi, Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bu, Türkiye'nin güvenilir bir kaynak olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: tıbbi malzeme, ülke, yardım
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