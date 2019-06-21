Trump: İran'ın saldırısını 10 dakika kala durdurdum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'da 3 farklı bölgeyi vurma emri verdiğini ancak hedefler imha edilmeden 10 dakika önce saldırının ölçülü olmayacağı gerekçesiyle plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Başkan Trump ayrıca, son anda vazgeçilen saldırıda 150 kişinin hayatını kaybedebileceğini de vurguladı. Trump, İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını ve yeni yaptırımların da uygulanmaya başlandığını kaydetti. ABD Başkanı, İran konusunda karar vermek için acelesi olmadığının altını çizdi. İki ülke arasında geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle tırmananan gerginlik, perşembe günü İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde ABD ordusuna ait bir insansız hava aracını hava sahası ihlali gerekçesiyle düşürmesi üzerine had safhaya ulaşmıştı. Olayın üzerine ABD Başkanı Trump "İran çok büyük bir hata yaptı" açıklamasında bulunmuştu. İran makamları ise ABD Başkanı'nın Körfez ülkesi Umman üzerinden Tahran'a gece yarısı bir mesaj göndererek İran'a yönelik Amerikan saldırısının an meselesi olduğu uyarısında bulunduğunu bildirmişti. Euronews Türkçe

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