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7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Trump ‘papaz’ı hatırlattı Erdoğan davet etti

07 Mayıs 2025, Çarşamba 03:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde Trump, Brunson’ı hatırlattı, Erdoğan dostluk mesajı verdi. Muhalefet, Gazze konusunda sessiz kalındığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmesi, geçmişteki diplomatik krizleri ve güncel dış politika tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Erdoğan’ın Rahip Brunson’ı hatırlatan Trump’ın karşısındaki tavrı ve Filistin meselesindeki duruşu eleştiriliyor.

Yine papazı hatırlattı

Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bilgi veren Trump, “Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkim mükemmeldi. Birçok konuda yakın bir şekilde birlikte çalıştık, bunlardan biri de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson’ın talebim üzerine hemen Amerika Birleşik Devletleri’ne geri dönmesine yardımcı olmasıydı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Değerli dostum Trump...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmenin verimli, kapsamlı ve samimi olduğunu belirtirken “Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım. Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti. İnşaallah Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Söyle Trump’a zulme destek olmasın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’ın Trump’la dostluk vurgusuna tepki göstererek, “Sayın Erdoğan, değerli dostunuz Trump’a açıkça söyleyin: İsrail’e sınırsız destek olmayı bırakmadığı sürece, Gazze’de barış değil, daha fazla gözyaşı olacak” dedi. Babacan, dostluğun zulme karşı ses çıkarmakla ölçüleceğini vurguladı. 

Sessizlik tercih ediliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: “Trump çıkıp Filistinlileri yerinden etmeyi, Gazze’ye kumarhane yapmayı hayal ederken, Erdoğan bunu satır arasında geçiştiriyor. Bugün en yüksek perdeden tepki verilmesi gerekirken, sessizlik tercih ediliyor. Trump açıkça Erdoğan’a, ‘Brunson’ı istedim verdin. Şimdi yine aynı şeyi yaparım’ diyor.”

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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