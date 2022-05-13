Türk vatandaşlığının bedeli 400 bin dolar

Türk vatandaşlığı için asgari gayrimenkul bedeli 400 bin dolara yükseltildi.

Resmi Gazete’nin Cuma günü yayımlanan sayısında Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmeleri için gereken asgari gayrimenkul edinme bedeli 400 bin dolara çıkarıldı. Bu bedel 2018 yılında yapılan değişiklikle 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmişti. Benzer şekilde asgari 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Yeni düzenleme 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

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