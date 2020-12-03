Türkiye'de son 24 saatte 187 kişi vefat etti, 32381 vaka gözlemlendi

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi vefat etti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 611 oldu, son 24 saatte 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak mümkün" değerlendirmesinde bulundu. AA

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