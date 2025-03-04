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4 MART 2025 SALI - YIL: 56

Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

04 Mart 2025, Salı 15:24
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine Köseler'in Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı.

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasının detaylarına ulaşıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyenin ihalelerine çağrılan 15 ana ve bunlara ait 60 alt şirketin beraber hareket ettiği, çoğunun adresinin ve kullandıkları araçların dahi aynı olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik çalışmalarda ise şirket sahibi şüphelilerin ihalelere yönelik müdahaleleri, "Beykoz Kahvecisi" adıyla kurulan WhatsApp grubundaki yazışmalarda da yer aldı.

Şirket sahiplerinin yazışmalarında, ihaleler için verilen tekliflere ilişkin bilgiler, tebligatlara göre birbirlerine danışmaları, ödemelerden verilen ücretlere kadar aralarındaki anlaşmalar dikkati çekti.

Yazışmalarda, şirket sahiplerinin yapılacak ihaleler öncesi birbirleriyle görüş alışverişinde bulunması da yer aldı.

İhaleye giren bir firmanın belediye için düzenlediği usulsüz faturalarla ilgili yazışmasında "Beykoz için aldığımız faturalar var, onlar patlarsa kötü. Yabancı hiçbir firmadan bir şey almadık. Bu iş çorap söküğü gibi. Onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona, ondan ona gider." şeklindeki yazışması dikkati çekti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün emniyetteki işlemleri sırasında, yaptığı görev karşılığında 65 bin lira ücret aldığını beyan ettiği öğrenildi. Yapılan çalışmada, Gümüş'ün yaklaşık 200 bin lira kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen bir kişinin ise aydınlatma işinin bir firmaya verilmesi için Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in çalışanlara baskı yaptığını, direnenlerin ise ya yerinin değiştirildiğini ya da işten çıkartıldığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, gözaltına alındığı gün, sabah saatlerinde yurt içi uçuşu olduğu için hazırlık yaptığı, adrese giden polis ekiplerini takım elbiseyle karşıladığı belirtildi.

AA

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