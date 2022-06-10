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10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Tutuklu gazeteci sayısı artacak... Hoşuna gitmeyen habere ceza isteyecek...

10 Haziran 2022, Cuma 17:57
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Sosyal medya yasası” ile ilgili “Yasa teklifi yasalaşırsa tutuklu gazeteci sayısı artacaktır” dedi.

AKP ve MHP’nin 26 Mayıs’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu, basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun da oluşturulduğu 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geneli üzerindeki görüşmeler TBMM Adalet Komisyonu’nda tamamlandı. Komisyonda söz alan basın temsilcileri eleştirilerini dile getirdi. Komisyonda 29. madde ile ilgili görüşlerini aktaran Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Kemal Aktaş özellikle “dezenformasyon” kavramındaki belirsizlikten şikayetçi oldu.

Anayasaya aykırı

Aktaş, “Dezenformasyon ile ilgili kamu barışının esas alınması gibi hassas başlık üzerinden gerekçelendirilmesi itiraz edilecek çıkış noktası değil. Ancak böylesine hassas başlıklar üzerinden, bilginin hızla yayıldığı ve kullanıldığı baş döndürücü dijital hız ortamında dijital mecraları hiç de kötü niyetle kullanmayan vatandaşları dezenformasyon sağanağından nasıl koruyacaksınız? Dezenformasyon suçuna ortak edilmesini nasıl engelleyeceksiniz? Suç oluşmadan, suçun oluşumuna engel olacak bir tedbir öngörüyor mu düzenleme?” sorularını yöneltti. Aktaş, “Düzenlemenin keyfi uygulamalara çok açık olduğu, Anayasa’daki ifade hürriyetinin doğrudan ihlaline yol açacağı bu yönüyle de anayasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Hoşuna gitmeyen habere ceza isteyecek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Yasa teklifi yasalaşırsa tutuklu gazeteci sayısı artacaktır. Bu tasarının yürürlüğe girmesi halinde iktidarın hoşuna gitmeyen her haber için dezenformasyon denilerek ceza istenecektir” dedi. Güneş, teklifteki 29. maddenin geri çekilmesini istedi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı da teklif metninden 29. maddenin çıkarılmasını istedi. Kolaylı, ayrıca “Basın Kartı Komisyonu’nun büyük bölümü İletişim Başkanlığı’nca atanıyor, meslek örgütü temsilcilerinden oluşmasını istiyoruz” dedi.

Ankara - Anka

 

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