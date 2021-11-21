Üç ayda 1 milyon abonenin elektriği kesildi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılının ilk üç ayında 1 milyon abonenin elektriği, 435 bin abonenin de doğal gazında kesinti yapıldığını açıkladı.

Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan’ın “Elektrik ve Doğalgaz borcunu ödemeyen kaç vatandaş vardır?” sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez cevap verdi. Bakan Dönmez, 2021 yılının ilk üç ayında 1 milyon 114 bin 257 abonenin elekt- riği, 435 bin 200 abonenin de doğal gaz faturalarını zamanında ödememesinden kaynaklı kesinti yapıldığını açıkladı. Bakan Dönmez’in açıkladığı rakamlar, faturalarını vaktinde ödemediği için elekt- rik ve doğalgazı kesilen abone sayısının önceki yıla göre artarak devam ettiğini gösterdi. Artıgerçek’deki habere göre 2020 yılı boyunca toplamda 3 milyon 668 bin abonenin elektriği faturası zamanında ödenmediği için kesilirken, bu yılın ilk üç ayında 1 milyon 114 bin 257 oldu. 2021 yılının ilk üç ayındaki doğal gaz aboneliklerindeki kesintiler ise 2020 yılı boyunca yaşanan kesintilerin yarısından fazla oldu. Bir yıl boyunca 780 bin abonenin doğal gazı kesilirken, 2021 yılının ilk üç ayında ise 435 bin 200 abonenin doğal gazı, faturaların zamanında ödenememesinden dolayı kesildi.

Haber Merkezi