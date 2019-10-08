Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, bu milletin tarihin ilk üniversitelerini topraklarında barındırdığını ve evrensel bilim anlayışına geçmişten bu yana sahip olduğunu anımsattı.

"Türkiye kendi göbeğini kendi keser"

Sadece Türkiye'de değil, insani kriz ve savaşın hayatı durma noktasına getirdiği Suriye'de de yükseköğretim çalışmalarını desteklediklerine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Bölgede verdiğimiz mücadele sonucu güvenli hale gelen Cerablus, El-Bab, Azez ve Afrin'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullar açılmış durumda. Geçtiğimiz yıl Cerablus'ta eğitime başlayan Meslek Yüksek Okulu'ndan sonra El Bab'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi, Afrin'de ise Eğitim Fakültesi yarın itibarıyla Suriyeli kardeşlerimize eğitim vermeye başlıyor. Böylece bir taraftan insanlığın temel değerlerinin ve bilgi birikiminin korunması sağlanırken, Suriye'de ihtiyaç duyulan insan kaynağının da en hızlı şekilde yetişmesine katkı sağlanmaktadır.

Biz oluşturduğumuz güvenli bölgelerde insanca yaşamanın gereğini yerine getiriyoruz. Güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, su, elektrik dahil tüm yerel yönetim hizmetlerini, hiçbir ayrım yapmadan Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine 370 bin mülteci gönüllü geri dönüş yapmıştır.

Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır. Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğunda, Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Türkiye kendi yolunu kendi belirler, kendi göbeğini kendi keser. Türkiye, hiçbir şartta sınırlarının yanı başında terör koridoru ya da terör devleti oluşturulmasına müsaade etmez. Bedeli ne olursa olsun. Hem sınırlarımızda huzurun hakim olması hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tutumumuzu sonuna kadar devam ettirmekte kararlıyız.