ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Uygulamaların değiştiğini görmek istiyoruz

10 Aralık 2025, Çarşamba 20:42
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın TBMM’de yaptığı konuşmaya destek verdi.

Çiftci, şunları kaydetti: “MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ın TBMM kürsüsünden dile getirdiği; tutuklamanın istisna, özgürlüğün esas olması, masumiyet karinesinin yargılamanın temeli sayılması, gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmaması yönündeki ifadeleri, Partimizin yıllardır savunduğu evrensel ceza hukuku ilkelerinin açık bir karşılığıdır. Bu sözlerin iktidar ortağı bir partinin temsilcisi tarafından ifade edilmesi kayda değerdir ve kıymetlidir. Tutuklamanın bir cezalandırma yöntemi gibi kullanılmasına, yargının siyasî baskı aracı haline getirilmesine, delil yerine kanaatin esas alınmasına karşı yıllardır aynı çizgide kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bugün dile getirilen her doğru sözün samimiyetine inanıyor ve adliye koridorlarındaki uygulamaların da değiştiğini görmek istiyoruz.”

Bülent Arınç: Sözleriniz fiiliyata geçsin

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP’li Feti Yıldız’ın Genel Kurul’daki ‘tutukla yargılama ve gizli tanık’ uygulamalarını eleştiren konuşmasını “takdirle” karşıladığını belirterek sözlerinin “fiiliyata geçirilmesi” çağrısında bulundu. Arınç, kendi sözlüğüne kazandırdığı “özgül ağırlık” kavramına atıf yaparak şu çağrıyı yaptı: “Bu sözlerinizin arkasında durmanızı ve özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz.” 

Haber Merkezi

