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Uysal'dan Ermeni tasarısına sert tepki: Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür

13 Aralık 2019, Cuma 00:38
ABD Senatosu'nun, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesinin ardından Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal'dan hem ABD'ye hem de iktidara sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Uysal, kabul edilen tasarıyı kınarken dış politika ve ekonomi uygulamalarındaki basiretsizliği üzerinden iktidarı sert bir dille eleştirdi. 

Kabulü Mümkün Olmayan Siyasi Karar

ABD Senatosu'nun 1915 Tehciri hakkında aldığı kararın hukuksuz ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Uysal, "Kabulü ve mazur görülmesi mümkün olmayan siyasi bir karardır. Alınan bu kararın Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kırılmaya sebep olacağı ortadadır" dedi.

Bencil ve Çıkarcı Bir Anlayış

AKP iktidarını, basiretsizlikler silsilesi sonucunda Türk ekonomisini operasyonlara açık hale getirdiği yönünde eleştiren DP Lideri Uysal, "Muhakkak ki bu kararın maliyetini de ülkemize, milletimize fatura edecektir. Bunun asıl sebebi kendi kaderleri ile ülkemizin kaderini bir hale getirmek isteyen bir bencil ve çıkarcı anlayıştır."

"Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür"

Dış politikadaki ilkelerden ikili ilişkilere, AKP hükümetinin bir 'eksen kayması' yaşadığını söyleyen Uysal, "İktidarın bu kararlardan ders çıkarması, ülkemiz için 'demoklesin kılıcı' haline gelen bu gibi kararlardan etkilenmeyecek bir siyasi ve ekonomik vaziyet alması gerekmektedir."

Demokrat Parti olarak ABD Senato'sunun kabul ettiği tasarıyı kınadıklarını söyleyen Uysal, "Hem ülkemize hem de dünyaya hatırlatıyoruz; Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür. Türkiye ile kurulacak ilişkilerde bilinmesi ve değerlendirilmesi gereken de budur!" 

Türk Milleti'nin büyük bir millet olduğunu vurgulayan Uysal, "Bu devlet ise 17 yıllık politikalarla değil, binlerce yıllık kadim bir anlayışla değerlendirilmelidir" dedi.

Murat ERCAN - İstanbul

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