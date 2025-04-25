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25 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Üzeyir Şenler’i dualarla anıyoruz

25 Nisan 2025, Cuma 12:00
Bediüzzaman'ın talebelerinden Üzeyir Şenler 1934 Mersin doğumludur. Üzeyir Şenler, tesettürün farziyetini kadınlara fark ettiren Şule Yüksel Şenler'in de ağabeyidir.

Üzeyir Şenler, 1952 senesinde, İstanbul Gençlik Rehberi Mahkemesi dolayısıyla Risale-i Nur’u tanımış, Ahmed Feyzi Ağabeyden Risale-i Nur’u dinleyince çok etkilenmiş ve şu cümleleri kurmuştu: "Çok etkilendim, mest oldum, Risale-i Nur’a hayran kaldım. İşte ben orada, bu derste, tam 12’den vuruldum. O gün içimden, 'Ben aradığımı buldum' dedim."

Isparta’da yaptığı askerliğinin bir senesini, Bediüzzaman’ın yanında kalarak geçirdi. Üstad Hazretleri, Ziver’i Zübeyir yaptığı gibi, Özer’in ismini de Üzeyir olarak değiştirdi. 24 Nisan 2014'te vefat eden Üzeyir Ağabeyin cenazesi Bursa Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından, Ahmet Paşa Mezarlığına defnedildi.

Tekirdağ - Lütfiye Kef

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