"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Uzman Çavuş Samet Aslan Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

12 Ocak 2024, Cuma
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, şehit Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi Kocaeli'deki ailesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi, Kocaeli'deki ailesine ulaştı.

Vali Seddar Yavuz, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ile askeri yetkililer, şehit Aslan'ın Çayırova ilçesi Emek Mahallesi'ndeki babaevine giderek babası İbrahim Aslan'a şehadet haberini verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Evli olduğu öğrenilen Aslan'ın cenazesinin, yarın memleketi Amasya'nın Taşova ilçesi Çakırsu köyünde defnedilmesinin planlandığı belirtildi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailesi ilimizde ikamet eden, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz, memleketi Amasya'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 483
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'daki depremlerle ilgili son durum?

    Online pazarda 2023 yılında 1 milyon 881 bin araç satıldı

    Gazze'deki çocukların yüzde 1'i öldürüldü - Gazze'deki ortak insanlığımız için bir felakettir

    Güney Afrika, İsrail'i sıkıştırıyor: Gazze'de "tarihte kurbanların canlı yayımladıkları ilk soykırım" yaşandı

    ABD ve İngiltere Yemen'e saldırdı

    Gözler Adalet Divanında

    Uzman Çavuş Samet Aslan Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Suhuletle çözülmeli

    28 ülkeden Gazze’de ateşkes çağrısı

    Sanayi daralıyor, işsizlik artıyor

    Selçuk Özdağ: İpe un seriyorsunuz

    Arap Birliği'nden Güney Afrika'ya "tam" destek

    "İsrailli Bakan'ın açıklamaları temelsiz ve hiçbir değeri bulunmuyor"

    Sivasspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı

    Artık hür basından söz edemeyiz

    Erişim engeline iptal

    9 ay erteleme niye?

    Londra’da da “savaş suçu” soruşturması

    Recep, Şaban ve Ramazan... Mukaddes ''Üç Aylar'' yarın başlıyor

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atalay krizi ve Meclis
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlığa faydası dokunan gayr-i müslim ebediyen Cehennemde mi kalacak?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün üç aylar bir
    Şükrü BULUT

    Akp’nin Kemalist sempatizanlığı ve Moğol sevgisi...
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi ruh u canımızla tebrik ederiz
    Halil ELİTOK

    Kulluğun zirvesi üç aylar
    Cevher İLHAN

    İktidarın “millî İsrail politikası!”
    Genel

    Gözler Adalet Divanında
    Faruk ÇAKIR

    Devlet imkanları kimin emrinde?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.