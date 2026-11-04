Yapay zekânın ilaç tavsiyeleri hasta edebilir

Uzmanlar, yapay zekâdan alınan ilaç tavsiyelerinin hekim veya eczacıya danışılmadan kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Doktor veya eczacıya danışmadan yapay zekâ sohbet robotlarından alınan ilaç tavsiyeleri; yanlış doz, ilaç etkileşimi ve ciddi yan etkilere yol açabilir. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Özben Özge Yüksel, alerjiler, kronik hastalıklar, gebelik ve emzirme döneminin ilaç seçiminde dikkate alınması gerektiğini belirterek, bazı ağrı kesicilerin mide-bağırsak kanaması veya böbrek hasarı riskini artırabileceğini kaydetti. Bilinçsiz ilaç kullanımının teşhisi geciktirebileceğini söyleyen Yüksel, aynı ilacın bir kişiye yarar sağlarken başka bir kişinin hastalığını ağırlaştırabileceğini, hatta hayatî tehlikeye yol açabileceğini söyledi. Yüksel, yapay zekânın verdiği ilaç tavsiyelerinin doğrudan uygulanmamasını, hekim veya eczacıya danışılarak doğrulanmasını istedi. Haber Merkezi

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