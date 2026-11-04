Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de elma üreticilerini ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Geçen yıl ziraî don ve kuraklık sebebiyle ürün kaybı yaşayan, bu yıl ise elmalarını satmakta zorlanan üreticiler, artan maliyetler ve düşen alım fiyatları yüzünden zarar ettiklerini anlattı. Üreticilerin, meyve suyu fabrikalarının geçen yıl 9 liradan aldığı elmayı bu yıl 3,5 liraya aldığını, tüccarın ise alıma yanaşmadığını belirten Gürer, topladıkları elmanın parasının işçilik ve nakliye giderlerini dahi karşılamadığını ifade etti. Üreticinin oldukça mağdur durumda olduğunu söyleyen Gürer, Çoğu yerde elma dalında duruyor. Çünkü işçilik gideri yüksek olunca elmayı toplatamıyorlar. Bu yıl çöpe giden ürünlerin arasına elma da katıldı. Elma dalda, üretici zorda. Yetkililerin bu konuda gerekli desteği sağlaması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Ankara-Adnan Solmaz

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