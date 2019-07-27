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Van'da terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon: 6 zanlı yakalandı

27 Temmuz 2019, Cumartesi 12:19
Terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 4 kişi ile bu kişileri dağa götürmek isteyen 2 zanlı, hava destekli operasyonla yakalandı.

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 4 kişi ile bu kişileri dağa götürmeye çalışan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 4 kişi ile söz konusu kişileri dağa götürmekle görevlendirilmiş 2 iş birlikçinin teknik ve fiziki takibe alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 6 şahıs, kırsal alana katılım yapmak üzere yola çıktıkları anda Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, kırsal alana götürmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır."

Açıklamada, her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.

AA

Etiketler: Van, PKK, operasyon
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