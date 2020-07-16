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23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Van'dan yürek dağlayan haber: Keşif uçağının düşmesiyle 7 askerimiz şehit oldu

16 Temmuz 2020, Perşembe 10:00
İçişleri Bakanı Soylu, Van'da düşen keşif uçağına ilişkin, "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçağın 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.

Uçakta 2'si pilot 7 emniyet mensubunun bulunduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile bölgeye hareket etti. 

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Van'da, keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağının Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor. 

Gece 03.00 sıralarında enkazın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. 

EGM'den keşif uçağıyla ilgili açıklama 

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise EGM Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı insanlı keşif uçağının "Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere" Van Ferit Melen Havalimanı'ndan görev bölgesine intikal için dün saat 18.34’te havalandığı kaydedildi.

Görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen Havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibarıyla havalimanı kontrol sahası içerisinde insanlı keşif uçağı ile radar ve telsiz temasının kaybedildiği belirtilen açıklamada, uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin şehit olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin isim ve fotoğraflarına da yer verdi.

Buna göre, şehitlerin isimleri şöyle:

"Pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, komiser yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram, polis memuru Burak Derya."

Komiser Yardımcısı Güzelay'ın ailesine şehadet haber ulaştı

Olayda şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Ercan Öter, acı haberi baba Mustafa Güzelay'a verdi. 

Güzelay ailesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ailesine acı haber verildi 

Şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın (30) Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Soğuksu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Uçgun, acı haberi anne Semra ve baba Nail Bayram'a verdi.

Bayram ailesinin evi ile sokağa Türk bayrağı asıldı.

 

AA

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