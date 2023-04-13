"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Vergi kaçıranları ihbar eden 251 kişiye ödül verildi

13 Nisan 2023, Perşembe 11:19
Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşların desteği sürerken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 251 kişiye toplam 12,4 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, kayıt dışı ekonomi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli bir problemi olduğu kadar son zamanlarda gelişmiş ülke ekonomilerinin de takibinde olan ve mücadele edilen bir alan olarak ortaya çıkıyor.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyor.

Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin desteği ve tüm kurum ve kuruluşların etkin bir şekilde işbirliği içinde olması önem taşıyor. Bu kapsamda, söz konusu kayıt dışı faaliyetleri yürütenlerin tespit edilmesine sorumluluk sahibi vatandaşlar da ihbarlarıyla destek oluyor.

Aynı zamanda gerçek ihbarları yapanlar da destekleniyor. Bu kapsamda, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 251 oldu.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 390 bin 551 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ödediği ikramiye tutarı 2018'de 6 milyon 396 bin 266 lira olarak gerçekleşirken, 2019 yılında 411 muhbir 12 milyon 300 bin 472 lira, 2020'de 249 muhbir 12 milyon 345 bin 691 lira, 2021'de 253 muhbir 11 milyon 674 bin 279 lira ihbar ikramiyesi aldı.

Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1555 kişiye toplamda 55 milyon 107 bin 259 liralık ikramiye ödendi.

Son 5 yılda yapılan ihbar ikramiyesi tutarları şöyle:

Yıl İkramiye Ödenen Kişi Sayısı İhbar ikramiyesi Ödeneği

2018 391 6.396.266

2019 411 12.300.472

2020 249 12.345.691

2021 253 11.674.279

2022 251 12.390.551

Toplam 1555 55.107.259

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    LGS ve YKS öğrencileri için "Antakya NATO Çadır Kenti"

    İngiltere'den Ukrayna'ya ilave fon desteği

    Tatilde trenlere ek sefer ve vagon

    Yağışlara rağmen Van Gölü'ndeki çekilme devam ediyor

    Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin "yeni tip balistik füze" olabileceği iddia edildi

    Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    İstanbul'da barajların doluluk oranı %44,38'e yükseldi

    BİK keyfiliğine hukuk şamarı - Yeni Asya'ya ilan ambargosu yargıdan döndü

    Hollanda iftarında Veda Hutbesi mesajı

    Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidi’ne davetlisiniz

    Müsilaj geri mi dönüyor?

    ABD’lilerin yarısı silahlı bir olaydan etkilendi

    Urfa ve Adıyaman'ı yine su bastı

    12 bin akademisyen ülkeyi terk etti

    Bakanlıklar seçim karargâhı yapılamaz

    Kan stokları düştü, ameliyatlar erteleniyor

    Erdoğan benim vaadlerimi tekrarlıyor

    BM'den dünyaya Somali çağrısı

    Kuzey Kore yine nükleer dedi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl vaaz, bu nasıl hutbe?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK keyfîliğine hukuk şamarı
    Ahmet BATTAL

    Genel başkanına ulaşamayan il başkanının partisi
    Mikail YAPRAK

    Hep hatırda bu dört insan...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    BİK keyfiliğine hukuk şamarı - Yeni Asya'ya ilan ambargosu yargıdan döndü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sahadan notlar
    Sebahattin YAŞAR

    Sevdiklerinizi abartmak onlara iyilik değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.