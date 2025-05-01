Vize randevusu krizi derinleşiyor

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar vize başvurularında büyük zorluklar yaşıyor.

ABD ve Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularında ret oranı yüzde 70’i aşarken, Schengen randevuları için aylar sonrasına gün veriliyor. Uzun süredir devam eden yoğunluk ve başvurulardaki gecikmeler nedeniyle birçok vatandaş seyahat planlarını iptal etmek zorunda kalıyor.

Sözcü’nün acente yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, Türkiye’den Almanya’ya gidip geri dönmeyenlerin sayısındaki artış nedeniyle Schengen randevu kotası düşürüldü. Almanya için günlük randevu sayısı 850’den 350’ye indirildi. Bu durum vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.

Haber Merkezi