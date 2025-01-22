Yangın faciasında vefat sayısı 79'a, gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Coşkun da gözaltına alındı. Vefat edenlerin sayısının 79'a çıktığı yangınla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı da 11'e yükseldi.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 79 kişinin vefat ettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangınla ilgili soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır."

Soruşturmada görevlendirilen alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelere devam ettiğini belirten Tunç, herkesi derinden üzen yangın felaketinde vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır diledi.

Otelde soğutma ve arama kurtarma işlemleri tamamlandı

Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı saat 03.27'de başlayan yangına, ilk ihbarın gelmesiyle itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı müdahale başlamıştı.

Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

JAK Ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.

Vefat edenlerin sayısı, yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında vefat edenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha vefat ettiği belirlendi.

Böylece olayda vefat edenlerin sayısı 79'a yükseldi.