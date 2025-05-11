Yangınlar kapıda, tedbirler aynı yerde

Her yıl çıkan onlarca orman yangınıyla boğuşan Türkiye’de, yaz mevsimi yaklaşırken iktidarın aldığı tedbirlerin yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Sıcaklıkların ani yükselmesi riski daha da artırıyor ve orman yangınları her yıl Türkiye’nin ciğerlerini yok etmeye devam ediyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı açıklamalarda 2023 yılında çıkan 2 bin 520 orman yangınında 15 bin 520 hektar, 2024’te ise çıkan 3 bin 800 orman yangınında 27 bin hektar ormanın zarar gördüğünü ifade etti. Kayyum yönetimindeki THK, elindeki ‘Ateş Kuşları’nı satışa çıkarırken Tarım ve Orman Bakanlığının aynı uçaklardan kiralamak için açtığı ihaleler de iptal edildi. Son bir yılda Bakanlığın envanterine ise sadece bir yeni uçak eklendiği tespit edildi.

Haber Merkezi