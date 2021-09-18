'Yanlış politika AB’den soğutuyor'

Göç ve Mülteciler Uzmanı Prof. Murat Erdoğan, “AB, sorunun sadece parayla çözüleceğini düşünerek hep yanlış politika izledi. Ankara’yla mali pazarlığı da halen sürdürüyor. AB’nin bu politikası yüzünden Türkiye’deki AB karşıtlığı da güçlendi” dedi.

2015 yılındaki sığınmacı akınını hatırlatan Göç ve Mülteciler Uzmanı Prof. Murat Erdoğan, Avrupa’nın yeni bir sığınmacı akınıyla karşılaşmamak için halen Türkiye’ye malî yardım desteğini öne çıkarmasından yakınıyor. Prof. Erdoğan’a göre Ankara-AB hattında mülteci pazarlığı sürüyor. Erdoğan, “AB, sorunun sadece parayla çözüleceğini düşünerek hep yanlış politika izledi. Ankara’yla malî pazarlığı da halen sürdürüyor. AB’nin bu politikası yüzünden Türkiye’deki AB karşıtlığı da güçlendi. Suriyeli göçmen sorununun çözülmesi için AB’nin bir an önce Türkiye’yi daha aklıselim politikalara itecek güçlü destek ve işbirliği mekanizması kurması gerekiyor” görüşünü ortaya koyuyor. Prof. Erdoğan Suriyeli sığınmacılar konusunda özellikle Avrupa’nın bütün yükü Türkiye’nin kaldırmasına dayanan “yanlış bir politika” izlediğinden ötürü Ankara’nın açık kapı politikasını sürdüremez duruma geldiğini söylüyor. Erdoğan, bu politikayı sürdüremeyeceğini anlayan Türkiye’nin de, Avrupa’yla bir çeşit “mülteci krizi” yaşamaya başladığını hatırlatıyor. Bu krizin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da kimi çevrelerce bir çeşit “pazarlık” olarak adlandırıldığını hatırlatan Erdoğan, “Mülteci krizi büyüdükçe büyüdü. Şimdi tarafların bu krizin sadece maddî yardımla çözülebileceği düşüncesinden sıyrılıp, aklı selim hareket etmesi gerekiyor” diyor.

Kıyamet bundan kopuyor

AKP hükümetinin Türkiye’deki yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi geri göndermek için çalışma yaptığını duyurması Ankara’nın “açık kapı politikası” üzerindeki sorgulamayı artırdı. Suriyelilerden sonra Afgan göçmenlerin de ilk adresi olarak gösterilen Türkiye’de AKP hükümeti “göçmen kampı olmayacağız” çıkışıyla yeni bir göç politikası uygulayacağının işaretini verdi. Hükümetin Suriyelileri geri göndereceğini, bunun için çalışma yaptığını duyurması da bu politikanın en somut yansıması olarak görülüyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Hüseyin Bağcı ise AB’nin Türkiye’ye yardımcı olmak yerine Türkiye’ye sağladığı finans destek üzerinden Suriyeli sığınmacıları destekliyormuş gibi davrandığını öne sürerek, “AB Türkiye’ye sadece para gönderince sorunun çözüleceğine inanıyor. Halen bunun üzerinden politika yapılıyor. Finans destek nakit para olarak Türk hükümetine ödenmiyor da, projelere ödeniyor. Kıyamet bundan kopuyor. Artık bu pazarlıkların bitmesi gerekiyor. Türkiye tek başına Suriyeli mülteci yükünü kaldıramıyor” dedi.