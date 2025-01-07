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7 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor

07 Ocak 2025, Salı 00:34
İKTİDARIN RASYONEL OLMAYAN EKONOMİK POLİTİKALARININ FATURASI DAR GELİRLİ KESİME ÇIKARTILIYOR.

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Temel ihtiyaçlara yetmiyor

Asgarî ücret ve emekli aylıklarına yapılan artışın beklenti ve ihtiyaçların çok altında kalması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, "Enflasyonu düşürme başarısı" başlıklı yazısında, "Bu yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını niçin sadece asgarî ücretli, emekli, memur, kısaca halk ödüyor?" diye sordu.

Borçsuz çiftçi yok

Çiftçilerin üretimde zorlandığını belirten Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maliyetlerdeki artışa dikkat çekerek "Çiftçilerimiz 2025 yılına, bankalara 784 milyar lira kredi borcuyla girdi. Piyasaya olan borçlarıyla bu rakam 800 milyarın üzerinde. 2 milyon 300 bin civarında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçimiz var. Borçlu olmayan çiftçimiz yok" dedi.

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Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor

Asgarî ücret ve emekli aylığına yapılan artışlar tepki çekmeye devam ediyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Ortaya çıkan facianın bedelini emekli ve asgarî ücretli ödüyor” dedi.

Asgarî ücretin ve emekli aylığına yapılacak zamların beklenti ve ihtiyaçların çok altında kalması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, “Kendime Yazılar” adlı bloğunda yayınladığı “Enflasyonu düşürme başarısı” başlıklı yazısında, “Bu yanlış ekonomi politikasıyla ortaya çıkan facianın, kayıpların hesabını niçin asgarî ücretli, ücretli, emekli, halk ödüyor?” diye sordu.

Borcu olmayan çiftçi yok

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin borçlarının 800 milyar lirayı aştığını belirtti. Maliyetlerdeki artışa dikkat çeken Gürer, çiftçiye yeterli destek verilmediğini söyledi.

Çiftçilerin üretimde zorlandığını belirten Gürer, “2025 yılında çiftçilerimiz bankalara 784 milyar lira kredi borcuyla girdi. Piyasaya olan borçlarıyla bu rakam 800 milyarın üzerinde. 2 milyon 300 bin civarında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçimiz var. Borçlu olmayan çiftçimiz yok” dedi.

Maliyetler artarken gıdada fiyatlar nasıl düşsün?

Artan girdi maliyetlerinin çiftçileri zor durumda bıraktığını dile getiren Gürer, girdi maliyetlerindeki artışın çiftçiyi nasıl etkilediğini örneklerle açıkladı. “En çok kullanılan taban ve üst gübre fiyatları bu kadar artarken gıdada fiyatlar nasıl düşecek? Daha çiftçi tohumu toprağa attığında girdi fiyat bir yıl öncekine göre katlamış oluyor. İlacı, tohumu, gübresi, mazotu, tarla kirası, elektriği, işçiliği arttıkça girdi maliyetlerinin yükselmesi çiftçinin gelir-gider dengesini bozuyor. Maliyet katlıyor. Düşük alım fiyat uygulaması da çiftçiyi boğuyor.”

Seyhan Şentürk - İstanbul

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