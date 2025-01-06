Çay-simit hesabı yapanlar, bizi aç bıraktı

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, TÜİK’in enflasyon verilerine ve emekli maaş zam oranlarına tepki gösterdi.

Göktaş, “Çay-simit hesabı yaparak, din, iman, vatan, millet edebiyatı yaparak iktidara gelenler, söylediklerinin tam aksini yapmışlardır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptılar. Gelir ve yaşam standartları bakımından dünyanın en kötüsü olduk. 23 yıllık AKP iktidarında ne fakirin karnı doydu ne de zenginin gözü doydu” ifadelerini kullandı.

Malatya - Anka

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Emekliler acı çekiyor

Emekliler yüzde 15,75’lik enflasyon üzerinden yapılacak maaş zamlarına tepkili.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Emekli Leyla Yıldız, "Hiçbir yere gidemiyorum. Arabamı kullanamıyorum. Evde oturup depresyona girmekten başka yaptığımız bir şey yok. Hele insanların aç olduğunu gördükçe ıstırap çekiyorsunuz, emeklilikte acı çekiyoruz” dedi. Bir başka emekli Cemalettin Küçük, “Asgarî ücret bir ücret değil cep harçlığıdır. Türkiye’deki emeklilerin yüzde 80’inin aldığı ücret kendisini geçindiremeyecek bir ücret" dedi.

Haber Merkezi

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Emeklilerden iktidara helvalı protesto

Birleşik Emekliler Sendikası ile EYT ve Emekliler Konfederasyonu üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı’nda, insanca yaşam talebiyle iktidarı protesto etti. “Dilenci değil, emekliyiz. Sadaka istemiyoruz. Primlerimizin ve emeklerimizin karşılığını istiyoruz” diyen emekliler, “Emekli öldü, helvası kavruldu. Buyurun cenaze namazına” yazılı kutudaki helvaları vatandaşları dağıttı.

İstanbul - Anka