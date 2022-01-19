“Yapılan saygısızlıktır”

Diyanet İşlerinden Başkanlığı, “İslâm’ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerektiğini” belirtti.

Yasemin Güleçyüz'ün yazısı: Selâm olsun Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya

Sadettin Önal'ın yazısı: WEBB de Hz. Âdem’in (as) gördüğünü görecek mi?

Dr. Dolunay Coşkun'un yazısı: Minik serçe! Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Son zamanlarda İslâm’ın kutlu elçileri Hz. Adem ve Hz. İsa Peygamberlerimize, insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız.” ifadesi kullanıldı. Hz. Adem’in ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamber olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu yönüyle vahye muhatap olmuş, akıl, şuur, irade gibi husûsiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm’de halife olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır.” denildi. AA

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