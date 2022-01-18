"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Minik serçe!

Dr. Dolunay Coşkun
18 Ocak 2022, Salı
Neden bugünlerde birileri dinin açığını bulmak ve kusurlu göstermek için pusuda bekleyip, her fırsatı kollayıp vurmaya çalışırlar. Nedir din ile inanca ait değerlerle alıp veremedikleri? Bu neyin düşmanlığı? Bu neyin kızgınlığı?

Deist olan şeytan, Kur’ân’dan okuduğumuz üzere, Rabbinden müsaade istemişti. “İnsanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver” dedi. Ve Rabbi “Sen süre verilenlerdensin” demişti. Sonrasında şeytan “Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.”

İşte, o gün bugündür, onun ve peşinden koşanlarında vazifesi bitmiyor elbette. O ve yardımcıları hep uyanık ve her zaman tetikte. Son günlerde, Enes Kara’nın üzüntü verici ölümüyle, bunun üzerinden dine vurulmaya çalışılan darbelerin ardı-arkası kesilmemişken, önce o iffet timsali Hz. Meryem’e dil uzatılmıştı. Şimdi de şarkıcı Sezen Aksu, şarkı sözleriyle, bu kervana katıldı. Sosyal medyada, Twitter dünyası, iki cepheye ayrılmış durumda. Adeta savaş veriyorlar. ”Sezen Aksu haddini bil” ile ”Sezen Aksu yanındayız” hastagleri kapışıyor. Hz. Âdem’den beri süregelen, iman ve küfür mücadelesini bu olaylar bizlere yeniden hatırlattı. Devam etmekte olan iki cepheyi yeniden gün yüzüne çıkardı.

Bu eylemi yapanlar acaba, hayatın anlamı hakkında sorduğu sorulara cevap bulamayışı sebebiyle mi, yoksa cevaptan kaçarak, bulmak istemeyişinin cezasını, dine, dindara ve dinle ilgili sembollere atma sevdası içindeler mi? bilinmez. Sanatçının, 2017 yılında yazmış olduğu şarkısına, bugünlerde çekmiş olduğu, “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli klibindeki “Selâm söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözleriyle sosyal medyada tepki toplayınca, gündeme düşüverdi. Klibinde, Hz. Âdem ve Havva’yı, cehaletle suçlayarak, aslında cevapsız kalmış sorularına, belki inancındaki boşluk ve itirazlarına, o özel ilk insanlara tahkir ve küçük düşürme ile bir isyan bayrağı açıyor olabilir mi?

Hz. Âdem (as) ki, Talimi Esma mu’cizesiyle, insanlığın bütün bilgi kodlarının yüklendiği ilk insan olma özelliğini taşıyor. Hz. Havva bu bilgiyi ondan öğrenen ilk kadın olma özelliğini taşıyor. Onlar ilmin başlangıcı iken, cahillikle suçlanıyor olmaları çok garip.

Anlıyoruz ki, toplum içinde saygın bir yere sahip olması gereken sanatçılar, kendi rollerini bir kez daha gözden geçirmeleri gerekli. Çünkü topluma malolan bu insanların her adımları her sözleri önem arz ediyor ve örnek teşkil ediyor. Bediüzzaman’ın gazeteciler için söylemiş olduğu ”Edipler, edepli olmalı“ tabiri vardır ya, biz de o zaman bu tabiri bütün sanatçılar için söyleyebiliriz. Toplumun göz önünde bulunan bir sanatçı, sanatını icra ederken asla, toplumun duygularını rencide etmeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.

Kendi inanç(sızlık)ları varsa eğer, içinde yaşadıkları toplumun değer yargılarını, inanç sistemlerini, değer verdikleri şeyleri tahkir etme hakkını kendilerine asla veremezler. 

Saygısız olan, kendi saygınlığını yok eder. Gözünü kapayan yalnızca kendine gece yapar.

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçinin arazi kirasına yüzde 80 zam

    'İkinci el'e yansıması sınırlı olacak

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Prof. Görür: Marmara’yı etkileme potansiyeli var

    Açıköğretim sınavında skandal

    Bilim dünyasında gündem Tonga'daki dev yanardağ patlaması

    Pfizer: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

    FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Lewandowski oldu

    Son 24 saatte 64 bin 935 vaka ve 162 kişi ölüm gözlemlendi

    Her 100 bin kişideki vakalar sadece 3 ilde azaldı

    Bütçe 192 milyar TL açık verdi

    Hollanda'da salgın kısıtlamaları yasağa rağmen protesto edildi

    Japonya: Kuzey Kore 2 balistik füze denedi

    Dünyanın en zenginlerinin serveti salgın döneminde 2 katına çıktı

    Teksas'taki sinagog saldırısına 'terör eylemi' dedi

    Ege Denizi'nde ve Muğla açıklarında deprem

    Yayıncılık S.O.S. veriyor: Bıçak kemiğe dayandı

    ABD'de 'kar fırtınası' alarmı: 2 binden fazla uçuş iptal edildi

    Hekimoğlu İsmail dualarla

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hekimoğlu İsmail’in ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Çekim yok, telefonlar cebe!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kendini mahkemeden üstün görenler
    Ramazan Gevrek

    ‘Bias’ tuzaklarına dikkat
    Dr. Dolunay Coşkun

    Minik serçe!
    Cevher İLHAN

    “İmralı’dakine hesap verme” komplosu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Dini rüşvet mi veriyoruz?
    Sebahattin YAŞAR

    Azıcık anlayış, lütfen!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.