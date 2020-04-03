BELEDİYE YARDIMLARININ “DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ” GEREKÇESİYLE ENGELLENMESİNE TEPKİLER DEVAM EDERKEN, “HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI” ÇAĞRISI YAPILIYOR.

Gün siyaset günü değil

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Yardımı sadece ben yaparım, başka kimse yapamaz anlayışı hizmeti değil, partizanlığı gösterir. Gün siyasî hesap yapılacak gün değildir. Hayırda yarışmak lâzım, yapılanları engellemek değil. Yanlıştan vazgeçilmeli.”

Dayanışma zamanı

Deva Partisinden Mehmet Emin Ekmen: “Dayanışma ve yardımlaşma kanallarının yasaklanmak bir yana güçlendirilmesi lâzım. Devletin yardımları destekleyerek koordine etmeli. Yasaklama değil, dayanışma ve koordine zamanı.”

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Yardıma engel değil, hayırda yarış zamanı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Koronavirüs salgınıyla mücadele için yardım yapan belediyelerin engellenmesiyle ilgili “Hayırda yarışmak lÂzım, yapılanları engellemek değil!” dedi.

CHP’li büyükşehir belediyelerinin korona virüsü salgınıyla mücadele için başlattığı yardım kampanyalarının izinsiz olduğu gerekçesiyle engellenmesi tartışmaya sebep oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediyelerin yardımlarının engellenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Karamollaoğlu, insanlığın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Şimdi daha fazla birlik ve beraberliğe, istişare ve diyaloğa ihtiyacımız var. Herkes elini taşın altına koymalı kendi çapı ve sorumluluğu kapsamında milletimize yardımcı olmalıdır” dedi. Karamollaoğlu, “Belediyelerin yardım kampanyalarını, “devlet içinde devlet oluşturuluyor” mantığı ile engellemek, böylesine önemli bir mücadeleyi siyasî hesaplaşmaya çevirme olarak gözükür. Yardımı sadece ben yaparım, başka kimse yapamaz anlayışı hizmeti değil partizanlığı gösterir. Geldiğimiz noktada zor durumda olan milletimize uzanacak her eli, her iyilik çalışmasını kıymetli buluyoruz, ancak vatandaşımızın istediği yere yardım yapmasının engellenmesini ise asla doğru bulmuyoruz. Hayırda yarışmak lâzım, yapılanları engellemek değil!” ifadelerini kullandı.

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Hukuk dışı bir genelge

Prof. Dr. Metin Günday, belediyelerin koronavirüsle mücadele kapsamında düzenledikleri yardım kampanyasının engelleyen genelgeyle ilgili “Olağandışı bir dönem yaşıyoruz. Bu, kanuna, anayasaya, yerel yönetimlere tanınan özerkliğe aykırı, hukuk-dışı bir genelge” diyor. Günday, 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Güney Asya Depremi Yardım Kampanyası”nı hatırlatarak, belediyenin o dönemde bölgedeki tsunami felâketi karşısında başlattığı bağış kampanyasını hatırlatıyor. “Bu bağışlar, belediyelerin belde sınırları içinde yurttaşlarına âcil yardım için kullanılacaktı ve bu zaten belediyenin görevlerindendir” diyor Günday. Konya ve Gaziantep büyükşehir belediyeleri de “Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyasından önce kentsel ölçekte sosyal yardımlaşma kampanyaları başlatmış, daha sonra bu kampanyalarını millî dayanışma kampanyasıyla birleştirme kararı almış, yerel kampanyalarını sonlandırmıştı.

Kamplaşmaya alet edilmesin

Bağış kampanyaları İçişleri Bakanlığı eliyle durdurulan muhalefet partili belediyeler, sözkonusu yasakla ilgili hukukî itiraz sürecini başlatırken, ortak açıklamayla yasağa tepki gösterdi. CHP’li Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişenir, Aydın, Antalya, Muğla, Hatay, Tekirdağ ve Mersin büyükşehir başkanlarının imzasıyla yapılan ortak açıklamada, dayanışma ruhu ve iyi niyetle başlatılan kampanyanın “belediyeler bağış alabilir mi, alamaz mı?” tartışmasının sonucu olarak durdurulduğu vurgulandı. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bağışlar üzerinden “siyasî kâr hesabı” yapılmasını da eleştiren belediye başkanları şu görüşlere yer verdiler: “Bu hassas durumun siyasî kamplaşma çabalarına alet edilmesini istemiyoruz. Yardım niyetiyle yola çıktıktan sonra doğabilecek siyasi kârı veya zararı hesaplayacak halde hiç değiliz. İnsanlarımızın mağduriyeti giderilsin de siyasi kârı kimin olacaksa olsun, o kadar önemli değil. Yeter ki bütün bir ülke olarak, bütün kurumlar olarak hep birden sadece elimizi değil, vücudumuzu taşın altına sokalım.”

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Belediyeler, yardım için görevli ve yetkili

AKP eski MKYK üyesi ve emekli Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can, belediyelerin yardım kampanyasının engellenmesiyle ilgili, “Koronavirüs nedeniyle yardım ve bağış kampanyası sosyal devlet ilkesiyle ilişkili bir husus. Bu bir bütün olarak, yani merkez ve yerel yönetimlerden oluşan bir bütün olarak devletin görevi. Bunun nasıl yerine getirileceği anayasa ve yasalarda belirlenmiş durumda” diyor ve şu şekilde açıklıyor: “Anayasanın 127. maddesi “mahalli müşterek nitelikteki hizmetleri” merkezin müdahalesi olmaksızın karar organları seçimle işbaşına gelen ve özerkliği bulunan belediyelerin göreceğini öngörmektedir. Dolayısıyla belediye sınırları içinde yaşayan insanların müşterek ihtiyaçlarını gidermek için ne merkezi idarenin iznine, ne de talimatına ihtiyaç duyarlar. Eğer merkezi hükümet bu konuda bir hukuka aykırılık görürse, yargıya müracaat etmek zorundadır. Açık istisnalar haricinde fiilî olarak engelleyemez.”

Yerel yönetimlerin özerkliği kalmaz

Euronews’in haberine göre, Can, ayrıca, büyükşehir belediyelerine de uygulanan Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre mahallin, yani belediye sınırlarında yaşayan insanların ihtiyaçlarından olmak kaydıyla, sosyal hizmet ve yardım yapmanın belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sayıldığını, yetkilerini düzenleyen 15. maddenin ise görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmek için belediyelere “borç alma, bağış toplama” yetkisi verdiğini anımsatıyor ve belediyelerin bu konuda yetki sahibi olduğunu belirtiyor. “Kamu kurumlarına görev ve sorumluluklar yasalarla verilir ve bu kapsamda “yetki”ler de yine yasalarda düzenlenir. Yani görevlerinin gereğini yerine getirmek için merkezi otoritenin iznine ihtiyaç duymazlar” diyen Can’a göre, belediyeleri böylesi bir izne tabi kılmak, yerel yönetimlerin özerkliğini ortadan kaldırmak anlamına gelir ki, bu da Anayasa’nın 127. maddesi karşısında mümkün değildir.