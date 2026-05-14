Soma faciasının 12. yılı

Türkiye tarihinin en büyük maden faciasının üzerinden 12 yıl geçti. Ruhsatı TKİ’ye ait olan ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen Eynez/Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014 saat 15.30 sıralarında aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 maden emekçisi can verdi. Yıl dönümünde aileler, meslek kuruluşları ve emek örgütleri anma törenleri düzenlerken, uzun soluklu yargı sürecinin son gelişmeleri tartışılmaya devam ediyor.

Madende 26 yaşındaki oğlunu kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, “Ermenek’te insanlar sular altında boğuldu, Şirvan’da toprak altında insanlar öldü, Amasya’da madende insanlar karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti. Hâlâ iş kazaları devam etmekte. 301 kişinin ölümü hiçbir şeyi değiştirmemiş” dedi. TMMOB ise yıl dönümü açıklamasında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine atıfla, Türkiye’de her yıl yaklaşık “7 Soma faciası” yaşandığını vurguladı. Haber Merkezi

