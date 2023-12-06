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6 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yazıktır, günahtır

06 Aralık 2023, Çarşamba 18:18
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, gazeteci Nazlı Ilıcak’ın 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti sonucu yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi.

Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Nazlı Ilıcak, Türk gazeteciliğinin ve Türk Demokrasi mücadelesinin yüz akı olan insanlardan biridir. Militarizmin ve yargı vesayetinin hakim olduğu günlerde birçok siyasal İslamcı sus pus iken, pısmışken Nazlı Ilıcak büyük bir yüreklilikle tanklara meydan okuyordu” ifadelerini kullandı. Ilıcak’ın yaşına da dikkat çeken Çelik, “79 yaşındaki Nazlı Ilıcak’ın yeniden cezaevine gönderilmesi zaten yerlerde sürünen adaleti yok etmiştir. Yazıktır, günahtır, ayıptır” dedi. 

İstanbul - Sedat Serdar

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  • Toygar

    6.12.2023 19:19:02

    Sözün bittiği yer!..

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