Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, gazeteci Nazlı Ilıcak’ın 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti sonucu yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası alarak cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi.

Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Nazlı Ilıcak, Türk gazeteciliğinin ve Türk Demokrasi mücadelesinin yüz akı olan insanlardan biridir. Militarizmin ve yargı vesayetinin hakim olduğu günlerde birçok siyasal İslamcı sus pus iken, pısmışken Nazlı Ilıcak büyük bir yüreklilikle tanklara meydan okuyordu” ifadelerini kullandı. Ilıcak’ın yaşına da dikkat çeken Çelik, “79 yaşındaki Nazlı Ilıcak’ın yeniden cezaevine gönderilmesi zaten yerlerde sürünen adaleti yok etmiştir. Yazıktır, günahtır, ayıptır” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

Okunma Sayısı: 622

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.