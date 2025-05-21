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21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

DEM heyeti SP ve DEVA partisi ile görüştü

21 Mayıs 2025, Çarşamba
DEM Parti heyeti, PKK’nın fesih kararının ardından siyasî parti ziyaretlerine başladı. Heyet, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkan Mahmut Arıkan ile görüştü.

Adnan Solmaz - Ankara

DEVA Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “DEM Parti heyetinin ziyaretinde 1 Ekim Süreci’nin geldiği nokta ve bundan sonraki aşamalar değerlendirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde kurulması muhtemel komisyon ve yapılması gereken yasama çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, sürecin hem güvenlik hem de temel hak ve özgürlükler boyutuyla ilgili bizzat iktidar partileri tarafından da muhalefetin bilgilendirilmesi gereği tarafımızca vurgulanmıştır.”

Çözüm sürecinde karar Meclis’in olmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti heyetini partisinin genel merkezinde ağırladı. Arıkan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, MDP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “TBMM’de komisyon kurulsun” çağrısına destek vererek, “Başından bu yana çözüm sürecinin Meclis’e taşınmasını, Meclis’teki tüm partilerin bu sürecin parçası olmasını savunuyoruz. Komisyon kurulmasını tavsiye ediyoruz. Ancak detayların Meclis tarafından şekillendirilmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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