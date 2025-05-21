"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yine “torba yasa”yla...

Cevher İLHAN
21 Mayıs 2025, Çarşamba
Yoğun gündemin ortasında iktidar partisince Meclis’e verilen “tek kişilik hükûmet”in “tek imzalı kararnameleri” gibi temel hakları ifna eden yeni “torba yasası” karambola getiriliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin 7 Aralık 2023’te “askerî personelin statüsüne dair düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği, yürütmenin yasama yetkisini gasp ettiği” kararıyla iptal ettiği “teklif”le ordudan ihraçlar, rütbe bekleme süreleri, atamaları ve kuvvet komutanlıklarının personel ihtiyacıyla terfi-tayinleri tek başına partili Cumhurbaşkanına bağlanıyor. Buna göre teğmenden albaya askerî personel doğrudan Saray’ca görevden ihraç, ya da rütbe süreleri dolmadan terfi edilebilecek.

Mâlum AKP siyasî iktidarında sivil toplumla, hukukçularla, akademisyenlerle, Meclis’le ve muhalefetle istişare etmeden hatta iktidar partisi milletvekillerinin bile haberi olmadan birbiriyle ilgisiz bir yığın maddenin apar topar sokuşturulduğu “torba yasalar” çıkarıldı.

Anayasaya, İçtüzük hükümlerine, hukuk devletine, beynelmilel sözleşmelere aykırı olan, temel hak ve özgürlükleri hiçe sayan emrivakiler “torba yasa çuvalı”na doldurularak tam bir keyfilikle dayatıldı.

HAK VE HÜRRİYETLER GASBEDİLDİ…

Yine siyasî sâiklerle “kıyak yasalar”a dönüştürülen “torba yasalar”la 301 vatandaşın can verdiği Soma faciasından internet yayınları yapan internet sitelerini kapatma yetkisinin tamamen Saray iktidarının kontrolünde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) verilmesine, kişisel verilere ulaşma ve internet trafik bilgilerini toplamaya kadar Anayasa teminatındaki temel hak ve hürriyetler çiğnendi.

Veya özelleştirmelerle ilgili mahkeme kararları yok hükmünde sayılarak 1 milyon 100 bin dolara özelleştirilen SEKA’nın iktidarın “yayın organı” yandaşta kalmasını, Seydişehir Eti Alüminyum, Tüpraş, Kuşadası Limanı ve Çeşme Limanı’na ilişkin büyük özelleştirmeleri de kapsayan yargının iptal kararları uygulanmaz duruma düşürüldü.

Keza hükûmetin, mahkemelerin “iptal kararlarının uygulanmayacağı”nın Danıştay’ca iptali üzerine Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yasalar yeniden “torba”ya sıkıştırıldı.

Aslında YSK’nin “mühürsüz” olduğu için “geçersiz oy” iki buçuk milyon “geçersiz oy”u sayıma kattığı muhataralı 17 Nisan 2016 referandumuyla Türkiye’yi “hibrit/melez demokrasi”den “otoriter rejim”e düşüren “tek adam yönetimi”nin “tek imzası”yla çıkarılan kararnamelerin eklenmesiyle Meclis’in yasama ve denetim yetkisi tamamen berhava edildi.

KHK’ler gibi “torba yasa”yla “hukuk devleti”nde “özel ve aile hayatına saygı”, “haberleşme, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” başta olma üzere herkesin sahip olduğu ve dokunulamayacağı temel hak ve hürriyetler gasbedildi.

En çarpığı da -sonradan Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği- düşünceyi açıklama, yayma, bilim ve sanat hürriyetlerini, telif ve neşir hakkına ve hukukunu berhava eden ve Kur’ân tefsiri Nur Risalelerinin basımını ve yayımını toptan “devlet tekeli”ne veren “bandrol yasağı”na da “torba yasa”yla yeltenildi.

DEMOKRASİ VE HUKUKTA DİBE DÜŞÜŞ!

Özetle, 15 Temmuz bahanesi ile dayatılan haksızlık ve hukuksuzluklar katmerlenirken, RTÜK ve Basın İlân Kurumu üzerinden “iktidara iliştirilmeyen” hatta “yandaş olmayan medya”nın başında sallandırılan ağır sansürler yine KHK’lerin yanısıra “torba yasalar”la kotarıldı, kotarılıyor.

Böylece Türkiye “hukukun üstünlüğü”nde dünyada “âdil yargılama ve hak ihlâli” yapıldığı, “yargının tâlimatlandırıldığı” ülkelerin başında dibe düşüyor, düşürülüyor.

Neticede, “torba yasalar”la millet iradesinin temsilcisi Meclis’in oldubittiye getirilmesi, bir defa daha tepeden inmeci “ucube otoriter rejim”in antidemokratik karakterini ele veriyor. 

Bunun içindir ki demokratik dirençle her şeyden önce demokrasiyi ve hukuku ıskartaya çıkaran “ceberut istibdat rejimi”nin tasfiye edilmesi gerekiyor…

Okunma Sayısı: 431
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - 'Şu ana kadar bir olumsuzluk yok'

    Rakamlarla İstanbulluların trafik çilesi

    Almanya: Gazze'deki durum daha da kötüleşti

    "İkinci ele talebin daha da artmasını bekliyoruz"

    Sudan ordusu: Hartum, HDK'den "tamamen" temizlendi

    İngiltere, İsrail'le ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı

    Gençliğin ümide ihtiyacı var

    Uzaktan çalışanlar yalnız, üzgün ve öfkeli

    Filistinli Doktor: İsrail’e akan petrolü kesin

    İngiltere, Fransa ve Kanada'dan İsrail'e: Saldırıları derhal durdur!

    İBB soruşturmasında yeni gözaltı kararları

    Şanlıurfa Valiliğinden örnek bir proje: Yazarlar, genç kalemleri keşfediyor

    Doğal gaz keşfi ‘güncelleme’ çıktı

    Kalıcı ateşkes itirafı

    Ekonomik kriz şiddeti arttırıyor

    Sanal bahis çeteleri hayat karartıyor

    Arınç: Muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz

    Ya yem fiyatı düşsün ya da süt para etsin

    Hukuka dönerse Türkiye’nin önü açık

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Cemaatler ve itibar suikastçileri
    Genel

    İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - 'Şu ana kadar bir olumsuzluk yok'
    Cevher İLHAN

    Yine “torba yasa”yla...
    Şükrü BULUT

    Kemalizm’in günümüzdeki bekçilerinden biri AKP...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (3)
    Mehmet Emin Bozkuş

    İdris-i Bitlisî’nin rolü
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’un esas vazifesi
    Sami CEBECİ

    Bin yıllık Türk-Kürt kardeşliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.