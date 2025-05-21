Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip güzel işler yapanlara müjde olsun; dönülecek en güzel yer onlarındır. Ra’d Suresi: 29 HADİS: Zekât İslâm'ın köprüsüdür. Camiü’s-Sağir, No: 2314

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