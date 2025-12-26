Netanyahu’nun İsrail–Yunanistan–GKRY zirvesinde verdiği mesajlar ve Erdoğan’ın sert tepkisi sonrası, Doğu Akdeniz’de yaşananlar “yeni bir oyun mu?” tartışmasını beraberinde getirdi.

Yeni Asya - Nurseza Parlakoğlu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile Kudüs’te düzenlenen üçlü basın toplantısında, Doğu Akdeniz ve bölgesel güvenlik başlıklarına değinirken, “yeniden imparatorluk kurma hayali görenlerin bu hayallerinin gerçekleşmeyeceğini” söyledi. Açıklamada isim vermeyen Netanyahu’nun sözleri, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

Zirve sonrası gelişmeler soru işaretleri doğurdu

İsrail-Yunanistan-GKRY liderlerinin üçlü zirvesinin ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, “İsrail-Kıbrıs-Yunanistan toplandı, Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ı sultan yapmayız dediler; Türkiye bugün Doğu Akdeniz’de politikasını uygulamak için ortağı Libya Genelkurmayı ile görüştü ve dönüşte uçak düştü. Başka soru?” ifadeleri kullanıldı. Kullanıcılar, zirve ile Türkiye’nin Libya temasları ve yaşanan uçak kazası arasında ilişki kurarken, söz konusu iddialara ilişkin resmî makamlardan herhangi bir doğrulama yapılmadı.

“Hadsizliklerinin teneke tıngırtısından farkı yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın gerçekleştirdiği üçlü zirve ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’yi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi ve “İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Hadsizliklerinin bizim nezdimizde teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz” dedi.

Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 tehdidi: Engelleyeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı edinme girişimlerine dolaylı bir dille karşı çıkarak, İsrail’in bölgedeki hava üstünlüğünü korumak adına bu uçaklara “sahip olmaması gereken” aktörlerin engellenmesi için çalışacaklarını ifade etti. Netanyahu açıklamasında, “İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğü, ulusal güvenliğimizin temel dayanaklarından biridir. Mükemmel pilotlarımıza en iyi imkanları sağlamaya ve bu kabiliyetleri edinmemesi gerekenlerin edinmesini engellemeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin, uçakları almasına engel olacağız” dedi.

