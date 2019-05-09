Yeni Zelanda'daki saldırıda vefat eden Tuyan dualarla uğurlandı...

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Zekeriya Tuyan, Ankara’nın Çubuk ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Zekeriya Tuyan için baba ocağı Çubuk ilçesine bağlı Tahtayazı Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Tuyan, saldırı olayını televizyondan öğrendikten sonra Yeni Zelanda'ya gittiğini belirtti.

Tuyan, "Oğlumu kendi ellerimle kefenledim ve vatanına getirdim. Çok üzgünüz ama yapacak bir şeyimiz yok. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Cenaze namazı öncesi cemaate seslenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Zekeriya Tuyan'ı hastanede ziyaret ettiğini ve gözleriyle bakıştıklarını anlattı.

Tuyan'ın diğer saldırıya uğrayanlar gibi şehit olduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bir terörist saldırısı neticesinde 50 kardeşimiz şehit olmuştu ve bir o kadar yaralanan vardı. Saldırı sonrası Zekeriya kardeşimizi Yeni Zelanda'da hastanede ziyaret ettik ve göz göze bakıştık. 'Sağlığına kavuşacak ve nice camilerde secde edecek' diye umutlanmıştık. Kimin ne zaman ve nerede öleceğini kimse bilemez. Kardeşimiz bu Tahtayazı köyünde doğdu, büyüdü. 16 bin kilometre uzaklıktaki bir ülkede rızkını aramaya gitti ve ibadet anında bir katilin, bir teröristin kurşununa hedef oldu. Allah şehitliğini makbul eylesin."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Tuyan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tuyan'ın yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 Cuma yapılan terör saldırısında 50 kişi vefat etmiş, Zekeriya Tuyan'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi yaralanmıştı.

Nur camisine yapılan terör saldırısında ağır yaralanan iki çocuk babası Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesinde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 2 Mayıs'ta vefat etmişti.

Saldırıda yaralanan Türk vatandaşları Temel Ataçocuğu ve Mustafa Boztaş, hastanedeki tedavilerinin ardından daha önce taburcu edilmişti.