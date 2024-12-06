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"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i için tutuklama talebi

06 Aralık 2024, Cuma 16:23
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gözaltılar: 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı..!

 

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede nöbetçi savcılıkça sorgulanan bu şüphelilerden 10'unu tutuklama, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık bir şüphelinin ise ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava kapsamında tutuklu bulunan Dursun E, bu dosya kapsamında da yeniden gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Söz konusu dosyada yer almayan bir bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Dursun E. de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.

AA

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