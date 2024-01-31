Yine AYM’ye gidecek

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Atalay’ın avukatları bir kez daha Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 3 Ocak’ta, “AYM ‘nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok” gerekçesiyle ikinci kez uymama kararı alması üzerine Atalay’ın avukatları üçüncü kez AYM’ye başvurmuştu. TBMM Genel Kurulu’nda, hakkındaki kesinleşmiş mahkumiyet kararı okunarak, milletvekilliği sona eren Atalay’ın avukatları bu kez, “seçilme hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle bir kez daha AYM’ye başvurmaya hazırlanıyor. BBC Türkçe’ye konuşan TİP Parti Meclisi Üyesi ve avukat Özgür Urfa, Atalay’ın milletvekillliğinin düşürülmesine karşı Çarşamba ya da Perşembe günü AYM’ye başvuracaklarını söyledi. Haber Merkezi

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